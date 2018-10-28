В Ардатовском районе местного жителя осудили за хранение наркотиков

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

30 июля нынешнего года 44-летний осужденный, находясь на одной из улиц Ардатова, сорвал в огороде пустующего дома 10 кустов мака. Мужчина высушил маковую солому и стал хранить её при себе. В кратчайшие сроки гражданин был задержан представителями правоохранительных органов.

Мужчина не стал отрицать свою вину.

Решением суда в отношении гражданина была избрана мера наказания в виде 400 часов обязательных работ. Кроме того, на мужчину была возложена обязанность о прохождении лечения и медицинской реабилитации от наркомании у врача-нарколога.

Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru