В Саранске стартовал молодежный форум инвалидов по зрению

В Саранске начал работу молодежный форум инвалидов по зрению.

Мордовская региональная организация общества слепых стала организатором указанного форума, который получил название «Расширяем возможности». В данном форуме принимают участие более 30 человек из нескольких регионов России.

В ходе рассматриваемого мероприятия граждане, имеющие серьезные проблемы со зрением, узнали о специальных мобильных приложениях, разработанных специально для инвалидов по зрению, познакомились друг с другом, а также получили информацию о тактильном определении подлинности денежных купюр.

По информации «Известий Мордовии».