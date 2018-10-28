Мордовский спортсмен стал победителем первого дня гонок Saransk Indoor

Мордовский спортсмен Евгений Клещенко стал победителем первого дня гонок Saransk Indoor.
В настоящее время в Саранске проходят международные соревнования по велоспорту-ВМХ Saransk Indoor.
27 октября прошли первые гоночные заезды. В элитной группе победу смогли одержать представитель Мордовии Евгений Клещенко и спортсменка из Пензы Наталья Афремова.
Кроме того, мордовские спортсмены Вероника Ермолаева и Артём Бояров смогли завоевать бронзовые медали. Также ещё одна представительница Мордовии Наталья Суворова получила серебряную медаль.
По информации «Известий Мордовии».