Мордовский спортсмен стал победителем первого дня гонок Saransk Indoor

Мордовский спортсмен Евгений Клещенко стал победителем первого дня гонок Saransk Indoor.

В настоящее время в Саранске проходят международные соревнования по велоспорту-ВМХ Saransk Indoor.

27 октября прошли первые гоночные заезды. В элитной группе победу смогли одержать представитель Мордовии Евгений Клещенко и спортсменка из Пензы Наталья Афремова.

Кроме того, мордовские спортсмены Вероника Ермолаева и Артём Бояров смогли завоевать бронзовые медали. Также ещё одна представительница Мордовии Наталья Суворова получила серебряную медаль.

По информации «Известий Мордовии».