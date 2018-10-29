В Саранске женщина получила ожоги по неосторожности

В Саранске женщина по причине неосторожности получила многочисленные ожоги.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября в одной из квартир жилого дома №15, расположенного по адресу – улица Коваленко. Гражданка 1977 года рождения, стоя у газовой плиты, пролила на себя пищевой спирт, вследствие чего на ней загорелась одежда.

Пострадавшая была доставлена в ожоговый центр РКБ №4. У женщины были диагностированы ожоги головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей, живота, ожоговый шок, а также термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей.

Известно, что в момент происшествия гражданка пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: 13.mchs.gov.ru