34-летнего жителя Саранска осудили за избиение мужчины

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который жестоко избил мужчину.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 6 октября прошлого года 34-летний житель Саранска, находясь в фойе одной из городских бань, сделал замечание троим незнакомцам, которые конфликтовали с другим посетителем указанного заведения.

После этого 34-летний горожанин и один из упомянутых незнакомцев продолжили беседу, которая в кратчайшие сроки переросла в ссору, на улице. В процессе выяснения отношений осужденный жестко избил своего оппонента.

Решением суда в отношении 34-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф