Мордовскому заключенному была прислана обувь с запрещенными предметами

В одном из исправительных учреждений Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Недавно в лечебное исправительное учреждение №19 УФСИН РФ по Мордовии пришла посылка из Москвы. В ходе досмотра данной посылки сотрудники указанного учреждения обнаружили мобильный телефон, зарядное устройство к нему и сим-карту. Запрещенные предметы были спрятаны в обуви. Посылка предназначалась для осужденного к 4,5 годам лишения свободы.

В настоящее время проводится проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su