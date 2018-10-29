В Ковылкинском районе легковушка сбила насмерть пенсионерку

В Ковылкинском районе легковой автомобиль сбил насмерть пенсионерку.

Указанное происшествие произошло на минувших выходных. По предварительной информации, пожилая гражданка переходила дорогу в неустановленном месте, хотя поблизости был пешеходный переход. В этот момент на пенсионерку совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2114.

Полученные пострадавшей телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного инцидента.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф