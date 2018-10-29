В УФСИН РФ по Мордовии проверили готовность личного состава к зиме

В УФСИН РФ по Мордовии прошел строевой смотр личного состава.

Целью указанного мероприятия стала проверка готовности личного состава УФСИН к переходу на зимнюю форму одежды. Особое внимание было уделено соответствию форменного обмундирования установленным требованиям, соблюдению правил ношения форменной одежды, размещению шевронов, погонов, эмблем, а также служебным удостоверениям и личным жетонам.

В ходе смотра было выявлено несколько нарушений, которые будут устранены в ближайшее время.

Подобные смотры проводятся два раза в год.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su