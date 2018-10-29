В Саранске легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло на улице Александра Невского. По предварительной информации, гражданка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на женщину совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ.

Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда легковушки на женщину.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф