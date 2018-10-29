В Саранске горела квартира

В Саранске сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел в квартире.

В ночь на 29 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома №10, который расположен по адресу – улица Гожувская, вспыхнул огонь.

Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае имело место неосторожное обращение с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru