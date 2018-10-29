В Саранске 75-летняя пенсионерка украла косметичку

В Саранске 75-летняя пенсионерка похитила косметичку.

5 августа нынешнего года 75-летняя гражданка, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Сущинского, похитила косметичку, которую незаметно для самой себя уронила на пол другая посетительница торгового заведения. Внутри данной косметички находилась денежная сумма в размере 6950 рублей.

Спустя некоторое время пенсионерка была задержана.

Решением Октябрьского районного суда уголовное дело в отношении пожилой гражданки было прекращено по причине примирения сторон. Пенсионерка извинилась перед пострадавшей и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru