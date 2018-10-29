Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 уступила победу ФК «Балтика»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Балтия» из Калининграда.

Указанный матч прошел 28 октября в Калининграде. В данном случае родные стены, которые должны помогать, справились со своей функцией. На 25-й минуте матча мяч в ворота мордовской команды отправил Андрей Буйволов.

Мордовские футболисты не смогли сравнять счет, хотя опасные моменты периодически возникали. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Матч между «Калининградом» и «Мордовией» посетили 3256 зрителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru