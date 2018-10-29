В Ичалковском районе горела надворная постройка

В одном из сел Ичалковского района произошло возгорание надворной постройки.

28 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории села Оброчное произошел пожар. Возле дома №80, который расположен по адресу – улица Почтовая, загорелась надворная постройка.

Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать указанное возгорание.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru