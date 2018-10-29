В Атяшевском районе было выявлено нарушение земельного законодательства

В Атяшевском районе был привлечен к административной ответственности гражданин, который не следил за своим земельным участком сельскохозяйственного назначения.

Сотрудники Россельхознадзора во время проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Наборно-Сыресевского сельского поселения, обнаружили, что по причине отсутствия надлежащего ухода угодье заросло сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Площадь данного участка составляет 114 тыс. квадратных метров.

В отношении владельца указанного угодья был составлен протокол об административном правонарушении.

Кроме того, собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Источник: ursn-rm.ru