Нишевая парфюмерия для мужчин

В повседневной жизни современного мужчины правильно подобранный парфюм имеет огромное значение, поскольку именно аромат может много поведать о социальном статусе и темпераменте своего обладателя. Только через ароматы можно максимально полно раскрыть собственную индивидуальность, в зависимости от настроения и ситуации, окружив себя ореолом сдержанной солидности или неудержимой элегантности, поэтому к подбору парфюма нельзя подходить небрежно.

Сегодня парфюмерия представлена на рынке в колоссальном ассортименте, но искушенный покупатель, который перепробовал многочисленные варианты в поисках индивидуального аромата, со временем замечает, что все они однотипны и как будто созданы по одному шаблону, в который вносятся незначительные изменения. И это на самом деле так, поскольку парфюмы для массового потребления изготавливают с оглядкой на модные тенденции и типичные вкусовые предпочтения, поэтому лучшим вариантом для мужчины, который ценит индивидуальность и оригинальность, становятся нишевые ароматы.

Нишевые ароматы: что выбрать?

Большая часть нишевой парфюмерии традиционно не делится на мужские или женские ароматы. Но при этом можно выделить определенные ароматы, которые лучше раскрываются на мужской коже. К таким ароматам относятся парфюмы, включающие ноты табака или ладана. Они хорошо «звучат» именно на мужской коже, которая выделяет больше тепла, требуемого для того, чтобы эти ноты полностью раскрылись и проявили свое яркое звучание.

Кроме того, наиболее востребованной считается нишевая парфюмерия для мужчин, включающая следующие ноты:

Древесные.

Дорогой алкоголь (бренди, абсент и даже водка).

Цитрусовые.

Восточные.

Морские.

Также на мужчине хорошо раскроются сложные парфюмерные композиции, включающие оригинальные и сложные ноты, такие как дым, кожа, кофе, черный чай и другие, типично мужские ароматы.

Мужская нишевая парфюмерия в Санкт-Петербурге

Огромный выбор селективных ароматов представлен в ассортименте салонов «Парфюмеръ», которые предлагают вам лучшие парфюмерные композиции от наиболее известных брендов:

777 Stephane Humbert Lucas.

Parfum D'Empire.

Atelier Flou.

Parfums D'Orsay.

Parfums Sophiste.

Eau d'Italie.

Blend Oud.

Angela Ciampagna.

YeYe и многие другие.

Изучить весь перечень брендов и ассортимент ароматов можно в онлайн-бутике «Парфюмеръ». Официальный сайт: https://salonparfumer.ru. Кроме того, мы расскажем вам о том, какая мужская селективная парфюмерия особо востребована и, возможно, вы найдете «свой» аромат среди рекомендованных нами композиций.

Ароматы с древесными аккордами

Немного терпковатый древесный запах является идеальным вариантом для солидных мужчин, поскольку такой парфюм, как правило, обладает сдержанным, но достаточно выразительным ароматом. В ассортименте нашего салона представлено много парфюмерных ароматов с древесными нотками, но среди наиболее интересных вариантов можно выделить:

Le Nomade, Le Dandy от Parfums d'Orsay.

HoS N.002 от House of Sillage.

SOUTH от MENDITTOROSA ODORI D'ANIMA.

Tribute Black от Afnan и прочие.

Кроме того в линейку древесных ароматов можно включить практически все парфюмерные композиции от бренда 777 Stephane Humbert Lucas.

Будоражащие ноты дорогого алкоголя

Многим кажется, что запах спиртного — это не самый удачный вариант для повседневной «носки», но на самом деле это не так, поскольку элитные алкогольные напитки обладают очень изысканным и сдержанным ароматом. Хорошим примером тому может послужить парфюм 24 Old Bond Street Triple Extract от бренда Atkinsons London 1799, который обласкает ваше обоняние чувственной композицией, слегка сдобренной нотами выдержанного виски. Если же вы без ума от аромата других напитков, например, элитного коньяка, то попробуйте аромат JUNZI от парфюмерного бренда Gentlemens tonic.

Цитрусовые и морские ароматы

Такая категория ароматов подойдет любителям свежих композиций, а также станет идеальным вариантом для использования в летний период. Среди морских ароматов, которые хорошо подойдут мужчине можно выделить Embruns от Keiko Mecheri, Ozone от Franck Boclet, AZYAN BLACK от Afnan. Среди ароматов с выраженными цитрусовыми нотами можно выделить Modest Pour Homme Une от компании Afnan, Selective VI от ATTAR COLLECTION, Atramental от Room 1015 многие другие фееричные композиции.

Вам нравятся яркие и необычные ароматы с редкими и неординарными нотами кожи, пепла, перца, дыма или табака, но вы не можете найти идеальный аромат среди парфюмерных композиций, представленных в сегменте масс-маркет? Загляните в салоны «Парфюмеръ», где опытные консультанты без труда сориентируют вас в огромном ассортименте ароматов и помогут выбрать нишевой парфюм, в точности отражающий ваши вкусы и индивидуальность.