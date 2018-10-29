В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Указанное происшествие произошло днем 28 октября на Лямбирском шоссе. Не смогли разъехаться три автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другим участникам движения.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Александр Шаров.

Источник: vk.com/saransk_photo