В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Указанное происшествие произошло днем 28 октября на Лямбирском шоссе. Не смогли разъехаться три автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другим участникам движения.
Транспортные средства получили серьезные повреждения.
По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.
По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото опубликовал Александр Шаров.
Источник: vk.com/saransk_photo