В Саранске часто происходят аварии на теплотрассах

В Саранске продолжаются проблемы с теплоснабжением.

29 октября в ходе оперативного совещания, которое прошло в стенах городской администрации, мэр Саранска Петр Тултаев отметил, что отключения происходят очень часто по причине аварий на теплотрассах. Также глава городской администрации акцентировал внимание на том, что ресурсоснабжающие организации отчитываются об улучшении качества услуг, но в то же время аварий стало больше.

В настоящее время на территории Саранска насчитывается 205 разрытий.

Петр Тултаев призвал ресурсоснабжающие организации благоустраивать места разрытий, дабы горожанам не приходилось ходить по грязи.

Источник: adm-saransk.ru