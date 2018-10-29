В Саранске обсудили благоустройство дворовых территорий

29 октября в администрации Саранска было обсуждено благоустройство дворовых территорий.

В нынешнем году на территории Ленинского района были благоустроены 32 дворовые территории. Кроме того, благодаря экономии средств один двор был благоустроен внепланово, а также были обустроены парковочные зоны.

В Пролетарском районе в настоящее время полностью завершены работы по благоустройству 20 дворовых территорий. В рамках проведения данных работ также были обустроены 8 больших парковок.

В Октябрьском районе из-за недобросовестной работы подрядной организации проблемным остается один двор.

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил проанализировать и скорректировать план работ на 2019 год по ремонту жилого фонда, благоустройству дворовых территорий и строительству дорог.

Источник: adm-saransk.ru