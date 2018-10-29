На одной из улиц Саранска столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло жесткое столкновение двух автомобилей.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 28 октября на улице Комарова. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Опель» в определенный момент движения подрезал автомобиль марки ВАЗ. По указанной причине второе транспортное средство врезалось в двигавшийся во встречном направлении автомобиль марки «Дэу».

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что не сообщается.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Антон Емелькин.

Источник: vk.com/saransk_photo