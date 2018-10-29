В Саранске местные жители жалуются на спекуляции с местами на кладбищах

Жители Саранска жалуются на спекуляции с местами на кладбищах.

Мэр Саранска Петр Тултаев уделил указанной проблеме отдельное внимание во время оперативного совещания, которое прошло 29 октября в городской администрации.

Градоначальник отметил, что, по словам горожан, в настоящее время за места на кладбищах просят до 30 тыс. рублей. В свою очередь Петр Тултаев заявил, что все места для захоронений на всех погостах Саранска бесплатные. Также глава городской администрации упомянул, что ранее звучало предложение о том, чтобы сделать места на кладбищах платными, но данная инициатива была отклонена.

Также мэр города сообщил, что, по его мнению, необходимости в строительстве крематория в Саранске нет.

Источник: adm-saransk.ru