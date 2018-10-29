В Лямбирском районе легковушка вылетела в кювет

В Лямбирском районе легковой автомобиль вылетел в кювет.

ДТП произошло днем 27 октября на территории села Павловка. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Известно, что пассажиры легковушки также были пьяны.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранска».

Фотографию опубликовала Людмила Шумкина.

Источник: vk.com/saransk_photo