В Лямбирском районе легковушка вылетела в кювет

В Лямбирском районе легковой автомобиль вылетел в кювет.
ДТП произошло днем 27 октября на территории села Павловка. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
Известно, что пассажиры легковушки также были пьяны.
По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранска».
Фотографию опубликовала Людмила Шумкина.
Источник: vk.com/saransk_photo