В Мордовии два брата подозреваются в краже труб

В Кочкуровском районе были задержаны два брата, которые подозреваются в краже труб.

В селе Новые Трудаки местный житель и его брат, проживающий в Саранске, поздним вечером проникли в здание недействующего учреждения культуры, спилили ножовкой по металлу шесть труб, погрузили их в тачку и увезли домой. Трубы братья намеревались использовать в строительстве. Похищенное имущество родственники спрятали в надворных постройках.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф