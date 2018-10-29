В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Происшествие произошло днем 28 октября. По предварительной информации, водитель автомобиля неустановленной марки, двигаясь по улице Попова, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство столкнулось с другой машиной.
В результате столкновения автомобилей телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека.
Последствия аварии устраняли представители МЧС.
В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят точную причину данного ДТП.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru