В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днем 28 октября. По предварительной информации, водитель автомобиля неустановленной марки, двигаясь по улице Попова, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство столкнулось с другой машиной.

В результате столкновения автомобилей телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека.

Последствия аварии устраняли представители МЧС.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят точную причину данного ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru