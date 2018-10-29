В Саранске осудили подростка, который до смерти избил мужчину

В Саранске суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка, который до смерти избил 32-летнего мужчину.

В ночь на 10 марта нынешнего года 17-летний осужденный в компании нескольких человек употреблял алкогольные напитки, находясь в чужой квартире, расположенной по адресу – улица Полежаева. В определенный момент попойки 32-летний владелец жилья оскорбил подростка, по причине чего вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений юноша несколько раз ударил оппонента кулаком по голове, а затем бросил в его сторону пуфик, который также попал в голову. После этого подросток ещё раз ударил мужчину по голову, в данном случае в качестве орудия сражения парень использовал спинку стула. Затем подросток ушел домой.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. 13 марта труп мужчины был обнаружен его отцом.

Решением суда юный преступник был приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru