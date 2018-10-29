В Саранске женщина, обвиняемая в убийстве сожителя, была заключена под стражу

В Саранске была заключена под стражу 39-летняя женщина, которая обвиняется в убийстве своего гражданского супруга.

Днем 26 октября нынешнего года в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Косарева, обвиняемая, её сожитель и двое их приятелей распивали алкогольные напитки. В определенный момент попойки между гражданскими супругами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений сожитель ударил обвиняемую табуреткой по голове. В ответ на это женщина схватила в руки нож и несколько раз ударила им гражданского мужа.

Полученные пострадавшим ранения оказались смертельными.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении убийства. В отношении гражданки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее женщина имела проблемы с законом.

Источник: mordovia.sledcom.ru