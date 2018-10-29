В Мордовии задержали восемь пьяных водителей

В Мордовии продолжается борьба с нетрезвыми водителями.

В период с 26 по 27 октября сотрудники специализированного батальона дорожно-патрульной службы задержали восемь водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что двое автомобилистов ранее уже были подвергнуты административному наказанию за нарушение ПДД.

В период со 2 по 4 ноября на территории Мордовии будет проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятие под названием «Нетрезвый водитель». Первый этап данной операции состоялся 19 и 20 октября.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф