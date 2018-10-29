В новом поколении геоаналитической платформы РусГИС скорость развертывания и загрузки пространственных данных возросла в 10 раз

На IV форуме «Взгляд в цифровое будущее», который проходит 25–26 октября в Сочи, компания «Ростелеком» продемонстрировала новое поколение геоаналитической интеграционной платформы РусГИС. В новой версии полностью переработан интерфейс, он стал удобнее и интуитивно понятнее для пользователей, усовершенствован инструмент загрузки и структура хранения данных, благодаря чему время загрузки данных сократилось в 10 раз. Для облачного решения реализован механизм динамического управления вычислительными мощностями с учетом фактической активности клиентов. Это позволяет увеличивать количество пользователей системы без существенных затрат на увеличение вычислительных мощностей и оптимизировать затраты на содержание системы с учетом ее долгосрочного развития. Платформа РусГИС является собственной разработкой ПАО «Ростелеком».

«Разрабатывая новую версию платформы РусГИС, мы старались создать масштабируемое решение, учитывающее актуальные потребности наших пользователей, сделав ее удобнее и эффективнее для работы с пространственными данными в режиме онлайн на разных уровнях управления. Учитывая современные тенденции развития больших данных и цифровизации экономики в рамках национальной программы «Цифровая экономика», мы сформировали функционал в соответствии с требованиями государства, бизнеса и граждан. Наша платформа уже используется для интеграции и управления различными решениями для умных городов, а также для решения задач в области мониторинга и управления ресурсами — земельными, лесными, сельскохозяйственными», — сказал директор продуктового офиса «Геоданные» Олег Николаенко.

В новой версии были учтены потребности пользователей в работе с различными стилями отображения пространственной информации, был создан функционал упрощенного редактирования отображения слоев на геопортале РусГИС, создан редактор стилей и каталог условных знаков в разделе «Управление данными». Разработаны функции для работы с векторными слоями: автоматическое вычисление длин, площадей объектов, калькулятор полей — вычисление значений полей с помощью функций, оверлейные операции: построение буферных зон, поиск ближайших объектов, вычисление центроидов объектов.

Платформа получила инструменты мгновенного пересчета геометрии в разные системы координат пользователя. Теперь можно вести каталог систем координат, отображать, импортировать и экспортировать данные в любую систему координат.

Для экспертов был создан инструмент «Шторка», который позволяет открыть в одном окне одновременно несколько слоев с данными по определенной территории и провести сравнительный анализ информации. Для руководителей была доработана динамическая презентационная панель с широкими возможностями визуализации результатов аналитики пространственных данных для контроля динамики их изменения и принятия управленческого решения в любом удобном виде: карты, таблицы, графики, расчетных показателей.

Совершенно новым функционалом обеспечены инструменты сетевых топологий: ведение геометрических сетей, построение маршрутов, поиск альтернативных маршрутов. Данные инструменты будут востребованы и интересны в отрасли инженерных электросетей, сетей связи, газовых сетей, водопроводных, канализационных, дорожных.

Для демонстрации новых возможностей геоаналитической интеграционной платформы РусГИС вы можете связаться с ответственными менеджерами ПАО «Ростелеком» в вашем регионе или подать заявку на официальном сайте в разделе «Демо доступ»/«Задать вопрос», а также по электронной почте: geo@rt.ru.