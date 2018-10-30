Интер - телеканал для семейной аудитории. Смотрите на Divan.TV

Главный принцип философии телеканала «Интер» - оставаться актуальным и интересным в любое время суток. Многообразие вещательной сетки делает его актуальным для всей семьи: здесь можно найти как новостные программы, так и развлекательные ток-шоу и сериалы.

Для всех и для каждого

Редакция канала создает не просто информационный продукт, а целый комплекс информационно-развлекательного характера.

Достаточно обратиться к списку программ доступных к просмотру: здесь и новости, и аналитические выпуски, и ток-шоу, и сериалы, и, конечно же, детские выпуски. Несмотря на многообразие украинских фильмов и сериалов, на канале регулярно проводятся трансляции лучших мировых сериалов, чтобы зритель мог познакомиться с творчеством самых разных режиссеров и направлений. В частности, по субботам показывают легендарный британский сериал «Аббатство Даунтон», завоевавший симпатии зрителей по всей Европе. Кроме того, смотреть онлайн-вещание можно не только традиционным способом, но и онлайн на сайте Divan.TV.

Только вперед

Телеканал является частью холдинга Inter Media Group, крупнейшей медиа-группы Украины. Его доля в сетке вещания постоянно растет, как увеличивается и процент лояльной аудитории. Однако это не повод останавливаться в собственном развитии – канал постоянно создает уникальные программы, занимается производством собственных сериалов и кинолент и делает все для того, чтобы приятно удивлять зрителя. Достаточно вспомнить ток-шоу «Касается каждого», которое является самым популярным во всей стране и регулярно собирает у экранов огромное количество зрителей.

Не только про развлечения

Телевидение обычно ассоциируется либо с новостями, либо с развлекательными программами, именно поэтому особенно приятно, когда у канала есть целый ряд благотворительных проектов, направленных на помощь окружающим. Телеканал регулярно проводит благотворительный онлайн-марафор «Интер-детям», благодаря которому удается приобретать необходимое медицинское оборудование для детских центров. Кроме того, канал регулярно издает книги «Люди Победы», посвященные ветеранам. С особым трепетом канал относится и к искусству – так, были собраны средства на установку памятника Анны Ахматовой. И можно с уверенностью сказать – впереди у телеканала еще немало подобных необычных, но очень правильных проектов.

К телевидению можно относиться по-разному, но невозможно не согласиться с тем, что оно занимает важную роль в нашей жизни. А также с тем, что каналы бывают самые разнообразные и среди них, возможно, не так много многогранных, интересных и захватывающих, но «Интер» точно один из них. Приятного просмотра!