В Мордовии психологи учат сотрудников УФСИН предотвращать конфликтные ситуации

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии психологи проводят с сотрудниками исправительного учреждения занятия, направленные на получение навыков анализа, разрешения и предотвращения возникновения проблемных ситуаций с осужденными.

В рамках тренинга психологи предлагают сотрудникам колонии сыграть роль осужденного, который провоцирует конфликтную ситуацию, и представителя дежурной смены отдела безопасности. После завершения данной игры проводится разбор увиденного и дается оценка действиям её участников.

Психологи дают сотрудникам колонии рекомендации, касающиеся их поведения в разыгрываемой ситуации и выбранных способов её разрешения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su