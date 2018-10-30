В Инсаре горел жилой дом

В Инсаре произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 30 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Дальней произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит жилой дом.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в скором времени будет установлена специалистами. Не исключено, что постройка вспыхнула в результате неосторожного обращения с огнем.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru