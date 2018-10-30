В Мордовии прокуратура добивается пресечения продажи поддельных медицинских справок

Прокуратура Ромодановского района обнаружила сайты, на которых размещалась информация о продаже поддельных медицинских справок.

В ходе проведения мониторинга сотрудниками прокуратуры указанного района были выявлены сайты, на которых размещалась информация о продаже поддельных листков нетрудоспособности и медицинских справок, необходимых для оформления на работу или же поступления в учебное заведение.

Прокурором Ромодановского района в Ленинский районный суд города Саранска было направлено заявление о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Источник: prokrm.ru