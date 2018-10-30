Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданку Таджикистана

В Саранске 30-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире гражданку Таджикистана.

В ходе проведения профилактических рейдов сотрудниками УВМ было установлено, что 30-летняя жительница Саранска, которая проживает в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу – улица Титова, фиктивно зарегистрировала в своей квартире гражданку Таджикистана.

Местонахождение гражданки Таджикистана в настоящее время устанавливается.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту фиктивной постановки на учет иностранной гражданки.

Источник: 13.мвд.рф