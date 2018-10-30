В Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 30 октября на одном из участков дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство протаранило кладбищенскую ограду и световую опору.

Полученные водителем телесные повреждения оказались смертельными. Автомобилист скончался на месте происшествия.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции выяснят, по какой причине водитель легковушки не сумел справиться с управлением.

Источник: гибдд.рф