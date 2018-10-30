В Мордовии сотрудники ФСИН помогают старшеклассникам выбрать профессию

Сотрудники исправительных колоний №№12 и 17 УФСИН РФ по Мордовии посетили несколько школ.

Сотрудники указанных исправительных учреждений посетили школы, расположенные на территории Ичалковкого, Большеигнатовского и Большеберезниковского районов. Представители УФСИН РФ по Мордовии рассказывали ученикам старших классов о подведомственных учебных заведениях, направлениях подготовки и экзаменах, которые нужно сдавать при поступлении.

Помимо этого, школьники посмотрели фильмы о высших учебных заведениях ФСИН РФ.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su