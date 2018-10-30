В Чамзинском районе в ДТП пострадали пять человек

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек.

ДТП произошло ранним утром 30 октября на одном из участков дороги, соединяющей Комсомольский, Апраксино и Мичурино. По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ-2114 допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, что в итоге спровоцировало столкновение с автомобилем марки «Рено-Меган».

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек. Два участника ДТП были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину данного происшествия.

Источник: гибдд.рф