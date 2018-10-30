В одной из мордовских колоний прошел семинар с осужденными

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с осужденными.

В указанном семинаре приняли участие осужденные, содержащиеся в указанном исправительном учреждении, директор МОУ «Зубово-Полянская заочная средняя общеобразовательная школа» Тамара Шекшина, а также заведующие школ и учителя учебно-консультационных пунктов других учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

В рамках данного семинара были проведены уроки химии и физики. Кроме того, был проведен классный час.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su