В Саранске осудили мужчину, избившего сожительницу

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который жестоко избил свою сожительницу.

Утром 3 июня нынешнего года гражданин Храмов, находясь в одной из квартир жилого дома №146, расположенного по адресу – улица Титова, поссорился со своей сожительницей. В процессе выяснения отношении мужчина два раза ударил женщину по голове, а также сломал ей руку.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении гражданина Храмова была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru