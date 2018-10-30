В Мордовии продавалась мясная продукция неизвестного происхождения

В Ромоданово был выявлен факт продажи мясной продукции неизвестного происхождения.

Во время проведения проверки одного из магазинов Ромоданово сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа свиного рагу и фарша из свиного мяса без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества продукции.

В отношении владельца указанного магазина была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 3 тыс. рублей.

Кроме того, хозяину магазина было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru