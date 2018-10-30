Жительница Ельниковского района противозаконно накормила своих детей

В Ельниковском районе местная жительница подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат.

В марте нынешнего года жительница указанного района предоставила в лицей, где обучаются двое её несовершеннолетних детей, несоответствующие действительности сведения о том, что её семья является малоимущей. В итоге женщина получила освобождение от оплаты за питание.

Администрации Ельниковского района был причинен ущерб в размере более 6600 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф