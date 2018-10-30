50-летний житель Саранска лишился денег, намереваясь купить машину

В Саранске 50-летний местный житель стал жертвой неизвестных интернет-мошенников, пытаясь приобрести автомобиль.

Недавно 50-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомобиля марки «Киа». Мужчина позвонил по телефонному номеру, указанному в данной публикации, и связался с незнакомцем, который представился менеджером коммерческой организации. Неизвестный гражданин заявил, что горожанин должен перечислить предоплату в размере 100 тыс. рублей.

Житель Саранска выполнил указанное требование, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники использовали реквизиты реально существующей коммерческой организации, зарегистрированной в Тольятти.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф