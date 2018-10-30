Житель Рузаевского района погасил огромную задолженность по алиментам

В Рузаевском районе мужчина погасил задолженность по алиментам в размере более 1 млн рублей.

Житель Рузаевского района на протяжении трех лет не перечислял алименты на воспитание своего ребенка. В итоге образовалась задолженность, размер которой составил более 1 млн рублей.

Вследствие предпринятых судебными приставами-исполнителями мер в октябре нынешнего года мужчина погасил задолженность в полном объеме.

В настоящее время задолженность по алиментам в Мордовии составляет более 1 млрд рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСПП России по Мордовии.

Источник: r13.fssprus.ru