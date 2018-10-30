Житель Рузаевского района погасил огромную задолженность по алиментам

В Рузаевском районе мужчина погасил задолженность по алиментам в размере более 1 млн рублей.
Житель Рузаевского района на протяжении трех лет не перечислял алименты на воспитание своего ребенка. В итоге образовалась задолженность, размер которой составил более 1 млн рублей.
Вследствие предпринятых судебными приставами-исполнителями мер в октябре нынешнего года мужчина погасил задолженность в полном объеме.
В настоящее время задолженность по алиментам в Мордовии составляет более 1 млрд рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСПП России по Мордовии.
Источник: r13.fssprus.ru