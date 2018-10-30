В Саранске состоялся открытый Кубок Мордовии по спортивной ходьбе в честь Елены Лашмановой.

Указанные соревнования были проведены на базе ГАУ РМ «СШОР по лёгкой атлетике». Во время церемония открытия данного мероприятия сотрудникам школы были вручены благодарности за помощь в проведении ЧМ по футболу – 2018.

Кроме того, в ходе указанной церемонии Юлия Липанова, Николай Марков, Полина Веряскина, Олеся Комарова получили удостоверения мастера спорта России.

Участниками рассматриваемых соревнований стали более 300 спортсменов из нескольких регионов России.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru