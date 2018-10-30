В Саранске прошли соревнования по дартсу

В Саранске состоялся Кубок города по дартсу.

Указанные соревнования прошли 27 октября. Участниками данных состязаний стали спортсмены из Мордовии и Пензенской области.

В упражнении «Американский крикет» среди мужчин первое место завоевал Ермошин Сергей. В том же упражнении среди женщин победа досталась Сюзюкиной Валентине.

В парном мужском разряде упражнения «501» победу одержали Гареев Владимир и Лукашов Александр. В парном женском разряде того же упражнения первое место завоевали Сидорова Майя и Моисеева Ксения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru