В Саранске произошло ДТП с участием двух легковушек

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Указанное происшествие было зафиксировано утром 30 октября на проспект 50 лет Октября. Столкнулись два легковых автомобиля марки «Волга» и «Фольксваген». По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одной из легковушек не уступил дорогу другому участнику движения.
В результате удара у «Волги» были серьезно повреждены водительская и правая пассажирская дверь.
По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.
По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Подслушано Саранск».
Источник: vk.com/pmr13