В Саранске произошло ДТП с участием двух легковушек

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 30 октября на проспект 50 лет Октября. Столкнулись два легковых автомобиля марки «Волга» и «Фольксваген». По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одной из легковушек не уступил дорогу другому участнику движения.

В результате удара у «Волги» были серьезно повреждены водительская и правая пассажирская дверь.

По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Подслушано Саранск».

Источник: vk.com/pmr13