В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии

30 октября прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Мордовии.

С начала нынешнего года сотрудники прокуратуры зафиксировали более 18 тыс. нарушений требований уголовно-процессуального закона. В большинстве случаев данные нарушения допускаются при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Прокуроры выявили многочисленные факты сокрытия преступлений от учета путем необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. Было зафиксировано почти 7,7 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам дополнительных проверок было возбуждено 442 уголовных дела.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Источник: prokrm.ru