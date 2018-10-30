18-летний житель Саранска разбил витрину

В Саранске сотрудниками вневедомственной охраны был задержан 18-летний правонарушитель.

Поздним вечером 28 октября в торговом заведении, расположенном в юго-западной части Саранска, сработала кнопка экстренного вызова. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Сторож указанного торгового заведения сообщил правоохранителям, что он услышал подозрительный шум и крики, которые доносились с улицы. Затем мужчина заметил, что возле павильона ссорятся и толкают друг друга три парня. В определенный момент один из данных граждан, не сумев устоять на месте, упал на витрину и разбил её. После этого парни скрылись с места происшествия.

На улице Комарова сотрудники Росгвардии заметили схожих по приметам парней. Увидев правоохранителей, один из прохожих принялся бежать, но в кратчайшие сроки был задержан. Беглецом оказался 18-летний житель Саранска, который разбил витрину. Молодой человек полностью признал свою вину.

Для дальнейшего разбирательства парень был передан полицейским.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia