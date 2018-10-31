В Мордовии за сутки два пьяных водителя устроили ДТП с пострадавшими

30 октября на дорогах Мордовии произошло два ДТП, виновниками которых стали нетрезвые водители.

Первое происшествие случилось в Ичалковском районе в селе Кемля. В 01.50 на улице Советской автомобиль ВАЗ 21099 с нетрезвым водителем за рулем врезался в забор, а затем перевернулся.

В результате аварии водитель получил ушибленную рану лба и был доставлен в Ичалковскую межрайонную больницу. После осмотра врачом и назначения лечения был отправлен домой.

Вечером 30 октября еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось в Дубенском районе. В селе Ардатове нетрезвый водитель наехал на пешехода, идущего по обочине по ходу движения автомобиля. Пострадавший был госпитализирован в Дубенскую межрайонную больницу.

Нетрезвый водитель скрылся с места аварии, но был задержан.

По фактам ДТП проводится проверка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ