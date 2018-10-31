Жительница Саранска, ограбившая инвалида, избежала наказания

В Саранске женщина, ограбившая инвалида, избежала наказания, возместив причиненный ущерб.

В июле нынешнего года соседка попросила гражданку Чебулаеву присмотреть за мужчиной, являющимся инвалидом второй группы. Женщина была вынуждена уехать к родственникам. Соседка оставила недобросовестной горожанке деньги на покупку продуктов и лекарств для указанного мужчины.

На протяжении нескольких дней гражданка Чебулаева честно присматривала за соседом, а затем похитила оставленные на его содержание денежные средства в размере 13 тыс. рублей и потратила их на собственные нужды.

В отношении гражданки Чебулаевой было возбуждено уголовное дело. Женщина раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшей стороне и возместила ущерб. В итоге уголовное дело в отношении горожанки было прекращено в связи с примирением сторон.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru