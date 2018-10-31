В Дубенском районе легковушка сбила мужчину

В Дубенском районе мужчина попал под колеса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло на территории села Ардатово. По предварительной информации, мужчина шел по краю проезжей части. В определенный момент на пешехода совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2114.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Мужчина был доставлен в районную больницу. В данный момент какая-либо информация о состоянии пешехода отсутствует.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда легковушки на пешехода.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф