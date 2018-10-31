46-летнюю жительницу Саранска ограбил телефонный мошенник

В Саранске 46-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного телефонного мошенника.

Недавно 46-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка и сообщил, что в результате хакерской атаки со счета женщины были списаны деньги. Затем незнакомец попросил горожанку предоставить ему информацию о реквизитах её банковской карты, дабы вернуть похищенные денежные средства.

Женщина, не сомневаясь в добросовестности собеседника, предоставила ему необходимые данные, а затем обнаружила, что с её банковского счета была похищена денежная сумма в размере 39,3 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф